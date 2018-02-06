В Киеве из-за гриппа прекращены занятия в 20 школах

В столице каждый день ситуация с заболеванием школьников гриппом и ОРВИ меняется, но не выходит из-под контроля, особо не отличается от прошлогодней и остается характерной для этого времени года, отметили в департаменте образования и науки, молодежи и спорта Киева. Среди 500 столичных школ вчера, 5 февраля, три заведения объявили о решении приостановить занятия, а в 16 школах закрыли 119 классов.

Сегодня цифры другие: временно прекращается учеба уже в 20 столичных школах, где уровень заболеваемости превысил 20 процентов. Еще в 35 школах пришлось закрыть отдельные классы, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. По словам первого заместителя главы Киевской администрации Николая Поворозника, такое решение принято руководителями учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Наивысший уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском районе (где закрыли семь школ) и Оболонском (там прекратились занятия в шести школах). Лишь в Печерском и Подольском районах ни один класс не отправили на вынужденные каникулы.

Напомним, что из-за стремительного роста заболеваемости у школьников комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации приняла решение временно останавливать учебный процесс (полностью закрывать заведение либо отдельные классы), если на уроках отсутствует пятая часть детей. Дошкольные учреждения работают в привычном режиме.

В который раз специалисты напоминают о простых санитарных правилах, которых стоит придерживаться в заведениях, организациях и учреждениях всех форм собственности: проводить дезинфекцию помещений, поддерживать в них нормативный температурный режим, регулярно проветривать комнаты, не допускать в коллективы людей с признаками инфекционных болезней. Стоит также ограничить посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий, избегать скопления людей в закрытых помещениях.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Днепропетровской области грипп и простуда отправили на вынужденные каникулы более 30 тысяч школьников.