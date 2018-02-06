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Судья

В Николаеве судья отпустил под домашний арест своего одесского коллегу-взяточника

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 19:36 221

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Заводской районный суд Николаева на заседании 6 февраля отпустил под домашний арест судью Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, подозреваемого в получении полумиллионной взятки. Таким образом, коллеги Бурана не поддержали ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей, сообщает УП. По мнению прокурора, озвученному в суде, фигурант на свободе сможет оказывать давление на следствие.

Напротив, защита Бурана сосредоточилась на его заслугах, напомнив, что тот проработал 27 лет судьей и характеризуется исключительно положительно, имеет несовершеннолетнего ребенка и двух пожилых родителей на его попечении.

По решению суда Буран должен будет носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и документы, позволяющие пересекать границу Украины.

30 марта 2016 года судья Алексей Буран во время проведения у него дома обыска начал угрожать сотрудникам НАБУ и стрелять по ним. Помимо того, Буран также выкрикивал, что у него есть граната. После взятия судьи под стражу он провел в СИЗО 22 месяца.

Напомним, в марте 2018 года Молдова может выдать Украине самого известного судью-взяточника — Николая Чауса.

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