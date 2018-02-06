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Роман Сущенко

ФСБ ограничила доступ к журналисту Сущенко в день его рождения, 8 февраля

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 19:53 52

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В день рождения украинского журналиста Романа Сущенко (8 февраля. Ред.) его сможет посетить в СИЗО «Лефортово» только консул Украины в Москве. Об этом Укринформу сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, адвокат к украинцу, скорее всего, не попадет, поскольку записан на посещение в СИЗО только на среду, 7 февраля.

«В четверг Роман Сущенко во второй раз встретит свой день рождения в тюрьме. В этот день его посетит консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко, который передаст ему поздравления от коллег, друзей, близких. А также расскажет о разных новостях, в том числе, вероятно, о баннере, выставленном в Киеве напротив посольства Росcии», — сказал Фейгин.

Этот баннер семья и друзья разместили в Киеве специально ко дню рождения журналиста.

Срок ареста Сущенко истекает 30 марта 2018 года, однако в ближайшее время может начаться и рассмотрение дела по сути. О завершении следствия стало известно еще 20 октября 2017 года.

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