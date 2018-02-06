Подорожание газа приведет к росту цен на все товары, - эксперт

Повышение цен на газ приведет к увеличению цен на отопление и горячую воду, а также на все потребительские товары. Об этом заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в эфире телеканала ZIK.

«Это приведет к подорожанию горячей воды, отопления… А тарифы на коммунальные услуги заложены в себестоимости производства всех товаров потребления», — отметил эксперт.

По словам Скубченко, с 1 октября 2018 года цены на газ поднимутся более чем на 70%.

Эксперт также высказал недоумение, почему власти покупают газ собственной добычи по той же цене, по которой приобретают импортный газ. Он уверен, что проблему высокой стоимости голубого топлива для населения может решить вмешательство государства в процесс образования цен на газ собственной добычи.

Ранее fakty.ua сообщали, что вскоре нас ожидает очередное подорожание электроэнергии и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

