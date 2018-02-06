Российские силовики жестоко избили родственника одного из лидеров крымскотатарского народа

В крымском Джанкое силовики жестоко избили крымского татарина, сына члена ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова. Об этом в Facebook сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.

По его словам, парень находится в отделении полиции.

Адвокат называет действия оккупантов акцией устрашения крымскотатарского народа.

«Очередная акция устрашения Крымскотатарских татар. Таким образом хотят заставить нас полюбить их, вместе с их нравами и порядками, вернее беспорядками!», — написал он в комментариях к своей записи о случившемся.

Напомним, ранее Крымскотатарский ресурсный центр сообщил, что в 2017 году на аннексированном полуострове были убиты 13 крымских татар, а 12 представителей коренного народа Крыма пропали без вести.