Определился третий полуфиналист футзального Евро-2018
В столице Словении Любляне близится к завершению чемпионат Европы по футзалу с участием 12 команд.
Вслед за сборными Казахстана (3:1 в игре с Сербией) и России (2:0 в поединке со словенцами) полуфиналистом турнира стали португальцы.
Во вторник, 6 февраля, команда с Пиренейского полуострова разгромила в игре ¼ финала сборную Азербайджана — 8:1 (Кари, 3, 6, Варела, 10, Рикардиньо, 11, 20, 26, 32, Коэльо, 25 — Кардоcо, 1). Самый результативный матч турнира!
Последний участник квартета сильнейших команд Евро-2018 определится поздно вечером 6 февраля во встрече Украина — Испания (прямая телетрансляция матча в 22.00 на канале «Футбол 1»).
Полуфинальные встречи Россия — Португалия и Казахстан — Украина или Испания состоятся 8 февраля.
Ранее fakty.ua опубликовали календарь матчей чемпионата Европы по футзалу.
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