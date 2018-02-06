Определился третий полуфиналист футзального Евро-2018

В столице Словении Любляне близится к завершению чемпионат Европы по футзалу с участием 12 команд.

Вслед за сборными Казахстана (3:1 в игре с Сербией) и России (2:0 в поединке со словенцами) полуфиналистом турнира стали португальцы.

Во вторник, 6 февраля, команда с Пиренейского полуострова разгромила в игре ¼ финала сборную Азербайджана — 8:1 (Кари, 3, 6, Варела, 10, Рикардиньо, 11, 20, 26, 32, Коэльо, 25 — Кардоcо, 1). Самый результативный матч турнира!

Последний участник квартета сильнейших команд Евро-2018 определится поздно вечером 6 февраля во встрече Украина — Испания (прямая телетрансляция матча в 22.00 на канале «Футбол 1»).

Полуфинальные встречи Россия — Португалия и Казахстан — Украина или Испания состоятся 8 февраля.

Ранее fakty.ua опубликовали календарь матчей чемпионата Европы по футзалу.