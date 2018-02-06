Кайли Дженнер официально признана самой богатой из пяти сестер Дженнер-Кардашьян (фото)

Новоиспеченная мама Кайли Дженнер официально признана самой богатой из сестер клана Кардашьян-Дженнер. Самая младшая представительница семьи построила бизнес-империю, которая принесла ей 386 миллионов долларов. 20-летняя модель наладила производство косметики собственного бренда — в частности губной помады Kylie Jenner Lip Kit. Она также вместе с сестрой Кендалл Дженнер разработала линию одежды. Ожидается, что уже к 2022 году личное состояние Кайли, которая 1 февраля родила своего первенца, достигнет миллиарда долларов.

Как пишет издание The Daily Mail, второе место в рейтинге пяти сестриц с большим отрывом занимает Ким Кардашьян. Ее капитал оценивают в 175 миллионов долларов. Далее идут Хлое Кардашьян (40 миллионов), Кортни Кардашьян (35 миллионов) и ранее признанная самой высокооплачиваемой моделью мира Кендалл Дженнер (18 миллионов). Самым бедным в семье является единственный брат Кайли, Ким, Хлое, Кортни и Кендалл — Роб Кардашьян. Ему принадлежит всего лишь шесть миллионов долларов.

«Матриарх» семейства, предпринимательница и продюсер Крис Дженнер гордится своими отпрысками. Кортни, Ким, Хлое и Роба она родила в первом браке, от адвоката Роберта Кардашьяна. Отец Кайли и Кендалл — Брюс Дженнер, олимпийским чемпионом 1976 года по легкой атлетике. В 2015 году он сменил пол и теперь носит имя Кейтлин Дженнер. Крис и все ее дети принимали участие в популярном телешоу «Семейство Кардашян».