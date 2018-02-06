Эпатажный украинский дизайнер представил самый модный наряд для невесты (фото)
Один из самых эпатажных украинских дизайнеров Жан Грицфельдт представил свою коллекцию осень-зима — 2018/19 на очередной украинской Неделе моды. Его показ прошел на ледовой арене одного из торговых центров Киева, собрав большое количество звездных гостей и профессионалов из мира моды. Коллекция Грицфельдта называлась «Замерзшая звезда», а ее девизом стали слова великого хоккеиста Уэйна Гретцки: «Хорошие дизайнеры находятся там, где мода. Великие — там, где она будет».
Кстати, показ Жана открыли юниоры хоккейной сборной Украины, устроив настоящее шоу. Затем на ледовую арену вышли фигуристы и, наконец, модели на коньках. Некоторые из них были в нарядах, стилизованных под хоккейную форму.
Завершил показ на льду выход невесты в белоснежном коротком откровенном платье с длинным шлейфом.
Цвета новой коллекции дизайнера: от глубокого синего до воздушного небесно-голубого. В «Замерзшей звезде» представлены искусственный мех в технике пэчворк и вышивки айсбергов на набивных хлопковых тканях. Не обошлось и без влияния 80-х годов в виде блейзеров с широкой линией плеча, джинсов на высокой талии и клетчатых рубашек.
Увидеть новую коллекцию Жана пришли Анита Луценко, Катя Осадчая, Антон Савлепов, Ирина и Вячеслав Дюденко.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”