Эпатажный украинский дизайнер представил самый модный наряд для невесты (фото)

Один из самых эпатажных украинских дизайнеров Жан Грицфельдт представил свою коллекцию осень-зима — 2018/19 на очередной украинской Неделе моды. Его показ прошел на ледовой арене одного из торговых центров Киева, собрав большое количество звездных гостей и профессионалов из мира моды. Коллекция Грицфельдта называлась «Замерзшая звезда», а ее девизом стали слова великого хоккеиста Уэйна Гретцки: «Хорошие дизайнеры находятся там, где мода. Великие — там, где она будет».

Кстати, показ Жана открыли юниоры хоккейной сборной Украины, устроив настоящее шоу. Затем на ледовую арену вышли фигуристы и, наконец, модели на коньках. Некоторые из них были в нарядах, стилизованных под хоккейную форму.



Завершил показ на льду выход невесты в белоснежном коротком откровенном платье с длинным шлейфом.



Цвета новой коллекции дизайнера: от глубокого синего до воздушного небесно-голубого. В «Замерзшей звезде» представлены искусственный мех в технике пэчворк и вышивки айсбергов на набивных хлопковых тканях. Не обошлось и без влияния 80-х годов в виде блейзеров с широкой линией плеча, джинсов на высокой талии и клетчатых рубашек.

Увидеть новую коллекцию Жана пришли Анита Луценко, Катя Осадчая, Антон Савлепов, Ирина и Вячеслав Дюденко.