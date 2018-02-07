На Херсонщине полиция сбилась с ног в поисках 8-летней девочки, которую случайно заперли в школе

Этот курьезный случай произошел вчера, 5 февраля, в селе Чернобаевка Белозерского района.

Примерно в 18.40, в дежурную часть отделения полиции обратились родители 8-летней девочки — их дочь в 14.00 ушла на тренировку в школу и с тех пор домой не вернулась. Мобильный телефон она с собой не взяла. Тренер ребенка сообщил, что в этот день занятия не было и он не видел эту школьницу.

— По команде заместителя начальника областного главка полиции Александра Анохина к поиску девочки привлекли максимальное количество полицейских, — рассказывает начальник отделения коммуникации полиции Херсонской области Ирина Атаманенко, — работников Херсонского отдела, Корабельного, Днепровского и Белозерского отделений, управления превентивной деятельности, отдела ювенальной превенции, бойцы спецназа и патрульной полиции. Не остались равнодушными жители поселка, Чернобаевский сельский голова и его заместитель, родители одноклассников девочки. Подключились активисты автоклуба «Безопасный город Херсон». Информацию о розыске все неравнодушные граждане распространяли в соцсетях. Ребенка искали во дворах, на берегу реки, опрашивали продавцов магазинов, работников кафе…

А около 23.00 в полицию позвонил сельский голова и сообщил, что нашел девочку… в школьном спортзале.

Председатель вместе с директором школы в поисках ребенка решили осмотреть помещения школы и, как оказалось, не зря.

С ребенком все было в порядке. Девочка объяснила, что пришла на тренировку и пошла переодеться в спортзал. Однако тренировку отменили, а тренер, который не заметил прихода школьницы, закрыл спортзал.

- Я знала, что взрослые все равно меня найдут, — спокойно сказала Таня, когда ее таки нашли. Школьница не испугалась и не паниковала. В ожидании взрослых ребенок просто уснул.

К сожалению, подобный хеппи энд в случаях с пропажей детей бывает не всегда. Поэтому полиция обращается к родителям с просьбой контролировать местонахождение детей, их круг общения в школе, на улице и в соцсетях.

Если ваш ребенок вовремя не появился дома и не выходит на связь, немедленно обращайтесь в полицию.