Торговое представительство РФ в Сирии попало под минометный обстрел

Здание торгового предствительства России в Дамаске попало под минометный обстрел и получило серезные повреждения. Об этом МИД РФ сообщил вечером во вторник, 6 февраля.

«Приблизительно в 16:00 по местному времени в здание Торгового представительства РФ в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120 мм мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

В МИД РФ назвали вылазку террористов «звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни» и обратились к международным и региональным партнерам с призывом «дать должную принципиальную оценку действиям тех, кто совершает террористические атаки, направленные против дипломатических представительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий».

Напомним, атаке предшествовало увеличение числа авиаатак по объектам в северо-западной провинции Идлиб вечером 4 февраля, на следующий день после того, как в Идлибе из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский Су-25 и погиб пилот.

