Начиная с 10 февраля, изменятся маршруты столичных троллейбусов №1 и №12

Чтобы улучшить обслуживание пассажиров, по многочисленным просьбам жителей Голосеевского района с 10 февраля троллейбусы №№ 1 и 12 изменят схемы движения, сообщили в «Киевпасстрансе».

Движение организовано по трассам:

-- № 1 — проспект Науки — бульвар Дружбы народов — улица Большая Васильковская — Лыбедская площадь — улица Антоновича — бульвар Дружбы народов — проспект Валерия Лобановского — проспект Науки;

-- маршрут № 12 охватывает улицы Васильковскую, М. Максимовича, Академика Вильямса, Ю. Смолича, Маршала Якубовского, В. Касияна, проспекты Академика Глушкова, Голосеевский, Науки, улицу Саперно-Слободскую, проспект Науки, бульвар Дружбы народов, улицы Большая Васильковская, Жилянская, Ш. Руставели, Саксаганского, С. Петлюры, Вокзальную площадь, улицы С. Петлюры, Жилянская, Антоновича, бульвар Дружбы народов, проспекты В. Лобановского, Голосеевский, Академика Глушкова, улицы В. Касияна, Маршала Якубовского, Юрия Смолича, Академика Вильямса, М. Максимовича, Амурская, Козацкая, В. Жуковского, Васильковская.

А в ночь на 7 февраля в работу троллейбусов №№ 6, 18, 28, 33 вносятся изменения из-за работ по восстановлению водопровода на пересечении улиц Кирилловской и Тульчинской (поблизости от стадиона «Спартак»).

Ночное движение троллейбусов скорректировали так :

-- №№ 18 и 6 будут двигаться от Майдана Незалежности до улицы Мельникова по своему маршруту, а потом по улицам Телиги, Новоконстрантиновской, Кирилловской и снова по действующей линии;

-- № 28 проследует от станции метро «Лукьяновская» до улицы Мельникова, далее по улицам Телиги, Новоконстантиновской и Кирилловской, затем по постоянному маршруту;

-- маршрут № 33 проляжет от ж/д вокзала «Южный» до улицы Мельникова, потом по улицам Телиги, Новоконстрантиновской и Кирилловской и снова по действующей трассе.

