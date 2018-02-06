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Спасательная операция

В Эстонии туристический автобус провалился под лед, есть погибшие (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 23:09 173

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В Эстонии поздно вечером 6 февраля под лед провалился туристический микроавтобус. В результате ДТП погибли как минимум 4 человека, сообщает местное издание Рarnu Рostimees.

Инцидент произошел на западе Эстонии вблизи острова Мания в Балтийском море. Там компания людей сначала отправилась на паром, но, узнав, что так к соседнему острову не добраться, решили переехать водоем на микроавтобусе.

Спасти удалось только двух человек — мужчину и женщину. Водитель вездехода, который вытащил пострадавших на сушу, рассказал, что они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Глубина на том участке моря достигает 4 метров.

В настоящее время спасательные работы уже прекратили, поисками затонувших занимается полиция.

Напомним, в конце января на Тернопольщине ночное испытание льда на авто закончилось гибелью одного из эстремалов.

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