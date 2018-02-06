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Разрушенный отель

Мощное землетрясение на Тайване. Есть погибшие (фото)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

06.02.2018 23:19 233

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Во вторник, 6 февраля, на Тайване произошло мощное землетрясение. Магнитуда основного толчка составила 6,5 балла. Местные власти сообщают пока о двух погибших. Еще 202 человека получили травмы.

Стихийное бедствие произошло в провинции Хуалянь на востоке Тайваня. Об этом сообщает телеканал CGTN. Разрушены два моста и пять зданий, в том числе гостиница Marshal Hotel.

В отеле остаются еще 29 человек. Проводится спасательная операция.

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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

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