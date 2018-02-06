Мощное землетрясение на Тайване. Есть погибшие (фото)

Во вторник, 6 февраля, на Тайване произошло мощное землетрясение. Магнитуда основного толчка составила 6,5 балла. Местные власти сообщают пока о двух погибших. Еще 202 человека получили травмы.

Стихийное бедствие произошло в провинции Хуалянь на востоке Тайваня. Об этом сообщает телеканал CGTN. Разрушены два моста и пять зданий, в том числе гостиница Marshal Hotel.

В отеле остаются еще 29 человек. Проводится спасательная операция.