Сборная Украины прекратила выступления на чемпионате Европы по футзалу

Сборная Украины прекратила выступления на чемпионате Европы по футзалу в Словении, ограничившись попаданием в восьмерку сильнейших команд Старого Света. В поединке ¼ финала подопечные Александра Косенко сражались достойно, но все же уступили семикратным чемпионам Европы испанцам -- 0:1 (Пола, 18).

Отмечу, что «желто-синие» пока так и не выиграли у команды Испании ни одного из 16 проведенных матчей (одна ничья и 15 поражений). Кроме того, начиная с 2010 года, сборная Украины неизменно вылетает с чемпионатов Европы именно на стадии ¼ финала.

Другие четвертьфиналы принесли такие результаты: Сербия — Казахстан — 1:3, Словения — Россия — 0:2, Португалия — Азербайджан — 8:1.

Кстати, капитан португальцев Рикардиньо, четырежды поразивший ворота азербайджанцев, отныне — лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы (21 мяч).

Восьмого февраля путевки в финал Евро-2018 на «Арене Стожице» в Любляне оспорят Россия — Португалия и Казахстан — Испания.

Ранее fakty.ua опубликовали календарь матчей чемпионата Европы по футзалу.