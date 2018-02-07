В Красногоровке подорвались двое малышей и девочка-подросток (обновлено)

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

Трагедия произошла 6 февраля в Красногоровке (Марьинский район Донецкой области). «Поздно вечером двое детей Красногоровки получили осколочные ранения от неизвестного взрывного устройства. „Скорая“ срочно доставила детишек в больницу Курахово, где их прооперировали с участием военных врачей», — написала Татьяна Губа в «Фейсбуке».

По ее словам, состояние маленькой девочки (3 года 10 месяцев) крайне тяжелое. Эвакуация в Днепр в настоящее время невозможна, ребенок нетранспортабелен. Состояние мальчика (10 лет 7 месяцев) средней тяжести.

Обновлено. Глава Донецкой областной военно-государственной администрации Павел Жебривский поделился подробностями трагедии в «Фейсбуке». По его словам, пострадали трое детей 14, 9 и 3 лет. «Страшное событие случилось вчера вечером, около 21 часа, в Красногоровке. Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девочка сидела спиной к малышам. Как доложила мне Татьяна Збуцкая, заместитель председателя Марьинской РГА, когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Дети же получила тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы».

Дети находятся в больнице. По словам Жебривского, малыши нуждаются в специализированной помощи детского хирурга. Специалист уже прибыл из Днепра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за год в Донецкой области из-за обстрелов погибли 14 мирных жителей.