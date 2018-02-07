Из-за погоды в пяти областях возможны проблемы с транспортом

Из-за воздействия активного циклона с 8 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий: ветер 15−20 м/с, гололедица на дорогах, сильный дождь и мокрый снег. На 8 февраля Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение для пяти областей: Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской.

Укравтодор предупреждает, что из-за погоды возможны нарушения в работе транспорта и прекращение движения на отдельных участках дорог, проблемы с работой электрических сетей, коммунального хозяйства.

Служба автомобильных дорог традиционно просит автовладельцев на период непогоды воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за предупреждениями синоптиков. Если поездка неизбежна, водителей призывают не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, пользоваться ремнями безопасности.

Напомним, по прогнозам, 9 февраля погодные условия останутся сложными в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях.