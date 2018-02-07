Киев утвердил 130 мест для выгула собак
В Киеве утверждены более 130 зон для выгула домашних животных. Для прогулок с собаками было решено отвести места возле лесопарковой зоны, санитарные зоны возле ЛЭП, пустыри, территории возле каналов и отдельные участки в парках и скверах.
Как объяснил первый заместитель директора департамента городского благоустройства Тарас Панчий, к зонам для выгула животных предъявляются четкие требования: на расстоянии не менее 40 метров от окон домов, детских и спортивных площадок, территорий школ. Для выгула животных отводится не менее 30 процентов от общей площади городского парка или сквера в районе.
Официально выгул собак разрешен в следующих местах:
Голосеевский район:
ул. Васильковская, 2-а;
ул. Горького, 4/6;
проспект Голосеевский, 11;
ул. Заболотного, 94;
ул. Лятошинского, 26-а;
проспект Науки, 18;
четная сторона проспекта Глушкова, 18−22 (лесополоса);
четная сторона ул. Лятошинского, 2−28 (лесополоса);
у дома по ул. Новопироговской, 42/1;
ул. Теремковская, 19−21 (зеленая зона);
напротив дома 114 по ул. Заболотного;
Лесопарковая зона возле улиц Родимцева, Блакитного, Рыльского;
зеленая зона Лысогорского спуска;
на границе ул. Потехина и лесопарковой зоны;
лесной массив вокруг жилой застройки по ул. Матыкина;
ул. Саперно-Слободская (зона отчуждения под ЛЭП)
Дарницкий район:
ул. Тростянецкая, 6-ж;
ул. Кошица, 7
ул. Вишняковская, 5,
ул. Ленина, 59;
северо-западная окраина лесопарковой зоны парка «Партизанской славы» по ул. Тростянецкой;
ул. Драгоманова, 5,
ул. Ревуцкого, 13-б.
Деснянский район:
ЖЭК-301 ул. Жукова (лес)
ЖЭК-302 проспект Лесной, 3 (лес)
ЖЭК-303 ул. Жукова (лес)
ЖЭК-304 ул. Волкова (лес)
ЖЭК-306 ул. Бальзака (склон)
ЖЭК-307 ул. Закревского (канал)
ЖЭК-310 ул. Бальзака (склон)
ЖЭК-313 ул. Бальзака (склон)
ЖЭК-314 пустырь на пересечении ул. Закревского и ул. Милославской;
ЖЭК-316 ул. Милославская, 25 (пустырь);
ЖЭК-317 ул. Лисковская (склон);
ЖЭК-318 ул. Радунская (склон);
ЖЭК-319 ул. Милославская (пустырь);
ЖЭК-320 ул. Радистов (лес);
Днепровский район:
ЖРЭО-401 бульвар Верховной Рады, 16-б;
ЖРЭО-405 ул. Челябинская, 17;
ЖРЭО-406 проспект Алишера Навои, 76;
ЖРЭО-409 ул. Братиславская, 13;
ЖРЭО-413 ул. Радужная, 25;
ЖРЭО-414 ул. Пражская, 18 (пустырь)
ЖРЭО-417 ул. Каунасская, 16/1;
ЖРЭО-420 ул. Флоренции, 12-б (парковая зона);
ЖРЭО-420 бульвар Русановский, 10;
Оболонский район:
ул. Богатырская, 2 (торец дома возле гаражей)
ул. Маршала Тимошенко, 1;
вдоль озера «Опечинь»;
ул. Зои Гайдай, 2 (за домом)
ул. Богатырская, 6 (пустырь за хозяйственным блоком)
ул. Озерная, 4−28 (пустырь)
проспект Оболонский, 36−40 (пустырь между домами)
ул. Приречная, 5 (пустырь)
проспект Героев Сталинграда, 44 (торец дома, пустырь)
ул. Северная, 6, 54-г (пустырь за домами)
ул. Автозаводская, 5, 5-а (пустырь за домами)
ул. Автозаводская, 61;
проспект Минский, 12;
ул. Днепроводская, 13/1;
Печерский район:
ул. Заньковецкой, 6;
ул. Бассейная, 23/52;
Кловский спуск, 14/24;
проспект Правды, 4;
проспект Свободы, 3;
проспект Свободы 2 (пустырь);
ул. Западинская, 5-а (пустырь);
ул. В. Порика, 17а-15;
ул. Котовского, 43;
ул. Стеценко, 2-а;
ул. М. Гречко, 8-г;
ул. М. Гречко, 11-а;
ул. М. Гречко, 18-г;
ул. М. Гречко, 20-г.
Святошинский район:
Сквер на ул. Михаила Котельникова, 32/11;
Парк на ул. Семьи Сосниных (ул. Зодчих 4−16)
ул. Зодчих, 34−40 (зеленая зона);
ул. Семьи Сосниных, 12−16 (зеленая зона);
ул. Зодчих, 66−68 (зеленая зона);
ул. Генерала Наумова — проспект академика Палладина (зеленая зона, нечетная сторона);
ул. Якуба Коласа, 2 (зеленая зона);
Соломенский район:
ул. И. Пулюя, 1;
ул. Кадетский Гай, 9;
ул. Чумака, 8;
проспект Отрадный, 12-б;
бульвар Лепсе, 52
Шевченковский район:
проспект Победы, 56−60;
ул. Малоподвальная, 15;
ул. Зоологическая, 4;
ул. Пушкинская, 39;
ул. Блюхера, 7−9;
ул. Котовского, 33;
ул. Щусева, 8−10;
ул. Грекова, 22-а (пустырь);
ул. Бакинская, 37 (пустырь);
ул. Грекова, 22-а — ул. Щусева, 8-а;
ул. Рижская, 18;
ул. Новоукраинская, 5,
ул. Танковая, 6-а;
ул. Шпака, 5,
проспект Артиллерийский;
ул. Довнар-Запольского, 4-а;
ул. Якира, 2/20;
ул. Дегтяревская, 28;
ул. Пугачева, 17;
ул. Овручская, 17;
ул. Дегтяревская, 9;
ул. Мельникова, 7
ул. Печенежская, 9;
ул. Лукьяновская — Соляная (склон)
ул. Багговутовская, 27;
ул. Мурашко, 6;
проспект Победы, 8;
ул. Златоустовская, 14;
ул. Шолуденко, 31-а;
ул. Борщаговская, 10-а;
ул. В. Василевской, 13/1;
проспект Брест-Литовский, 6/10;
ул. Старокиевская, 26−27;
ул. Туполева, 18-е;
ул. Блюхера, 12-а;
ул. Блюхера, 7
ул. Вознесенский спуск, 23−25;
ул. Кудрявская, 49;
ул. Сечевых Стрельцов, 24-б;
ул. Пимоненко, 12;
ул. Баумана, 20-а;
ул. Муромская, 9;
ул. Стеценко, 1.
Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому выгул собак потенциально опасных пород можно будет осуществлять исключительно лицам, достигшим 18-летнего возраста и не старше 60 лет, при наличии на животном ошейника, поводка и намордника.
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