Киев утвердил 130 мест для выгула собак

В Киеве утверждены более 130 зон для выгула домашних животных. Для прогулок с собаками было решено отвести места возле лесопарковой зоны, санитарные зоны возле ЛЭП, пустыри, территории возле каналов и отдельные участки в парках и скверах.

Как объяснил первый заместитель директора департамента городского благоустройства Тарас Панчий, к зонам для выгула животных предъявляются четкие требования: на расстоянии не менее 40 метров от окон домов, детских и спортивных площадок, территорий школ. Для выгула животных отводится не менее 30 процентов от общей площади городского парка или сквера в районе.

Официально выгул собак разрешен в следующих местах:

Голосеевский район:



ул. Васильковская, 2-а;

ул. Горького, 4/6;

проспект Голосеевский, 11;

ул. Заболотного, 94;

ул. Лятошинского, 26-а;

проспект Науки, 18;

четная сторона проспекта Глушкова, 18−22 (лесополоса);

четная сторона ул. Лятошинского, 2−28 (лесополоса);

у дома по ул. Новопироговской, 42/1;

ул. Теремковская, 19−21 (зеленая зона);

напротив дома 114 по ул. Заболотного;

Лесопарковая зона возле улиц Родимцева, Блакитного, Рыльского;

зеленая зона Лысогорского спуска;

на границе ул. Потехина и лесопарковой зоны;

лесной массив вокруг жилой застройки по ул. Матыкина;

ул. Саперно-Слободская (зона отчуждения под ЛЭП)

Дарницкий район:

ул. Тростянецкая, 6-ж;

ул. Кошица, 7

ул. Вишняковская, 5,

ул. Ленина, 59;

северо-западная окраина лесопарковой зоны парка «Партизанской славы» по ул. Тростянецкой;

ул. Драгоманова, 5,

ул. Ревуцкого, 13-б.

Деснянский район:

ЖЭК-301 ул. Жукова (лес)

ЖЭК-302 проспект Лесной, 3 (лес)

ЖЭК-303 ул. Жукова (лес)

ЖЭК-304 ул. Волкова (лес)

ЖЭК-306 ул. Бальзака (склон)

ЖЭК-307 ул. Закревского (канал)

ЖЭК-310 ул. Бальзака (склон)

ЖЭК-313 ул. Бальзака (склон)

ЖЭК-314 пустырь на пересечении ул. Закревского и ул. Милославской;

ЖЭК-316 ул. Милославская, 25 (пустырь);

ЖЭК-317 ул. Лисковская (склон);

ЖЭК-318 ул. Радунская (склон);

ЖЭК-319 ул. Милославская (пустырь);

ЖЭК-320 ул. Радистов (лес);

Днепровский район:

ЖРЭО-401 бульвар Верховной Рады, 16-б;

ЖРЭО-405 ул. Челябинская, 17;

ЖРЭО-406 проспект Алишера Навои, 76;

ЖРЭО-409 ул. Братиславская, 13;

ЖРЭО-413 ул. Радужная, 25;

ЖРЭО-414 ул. Пражская, 18 (пустырь)

ЖРЭО-417 ул. Каунасская, 16/1;

ЖРЭО-420 ул. Флоренции, 12-б (парковая зона);

ЖРЭО-420 бульвар Русановский, 10;

Оболонский район:

ул. Богатырская, 2 (торец дома возле гаражей)

ул. Маршала Тимошенко, 1;

вдоль озера «Опечинь»;

ул. Зои Гайдай, 2 (за домом)

ул. Богатырская, 6 (пустырь за хозяйственным блоком)

ул. Озерная, 4−28 (пустырь)

проспект Оболонский, 36−40 (пустырь между домами)

ул. Приречная, 5 (пустырь)

проспект Героев Сталинграда, 44 (торец дома, пустырь)

ул. Северная, 6, 54-г (пустырь за домами)

ул. Автозаводская, 5, 5-а (пустырь за домами)

ул. Автозаводская, 61;

проспект Минский, 12;

ул. Днепроводская, 13/1;

Печерский район:

ул. Заньковецкой, 6;

ул. Бассейная, 23/52;

Кловский спуск, 14/24;

проспект Правды, 4;

проспект Свободы, 3;

проспект Свободы 2 (пустырь);

ул. Западинская, 5-а (пустырь);

ул. В. Порика, 17а-15;

ул. Котовского, 43;

ул. Стеценко, 2-а;

ул. М. Гречко, 8-г;

ул. М. Гречко, 11-а;

ул. М. Гречко, 18-г;

ул. М. Гречко, 20-г.

Святошинский район:

Сквер на ул. Михаила Котельникова, 32/11;

Парк на ул. Семьи Сосниных (ул. Зодчих 4−16)

ул. Зодчих, 34−40 (зеленая зона);

ул. Семьи Сосниных, 12−16 (зеленая зона);

ул. Зодчих, 66−68 (зеленая зона);

ул. Генерала Наумова — проспект академика Палладина (зеленая зона, нечетная сторона);

ул. Якуба Коласа, 2 (зеленая зона);

Соломенский район:

ул. И. Пулюя, 1;

ул. Кадетский Гай, 9;

ул. Чумака, 8;

проспект Отрадный, 12-б;

бульвар Лепсе, 52

Шевченковский район:

проспект Победы, 56−60;

ул. Малоподвальная, 15;

ул. Зоологическая, 4;

ул. Пушкинская, 39;

ул. Блюхера, 7−9;

ул. Котовского, 33;

ул. Щусева, 8−10;

ул. Грекова, 22-а (пустырь);

ул. Бакинская, 37 (пустырь);

ул. Грекова, 22-а — ул. Щусева, 8-а;

ул. Рижская, 18;

ул. Новоукраинская, 5,

ул. Танковая, 6-а;

ул. Шпака, 5,

проспект Артиллерийский;

ул. Довнар-Запольского, 4-а;

ул. Якира, 2/20;

ул. Дегтяревская, 28;

ул. Пугачева, 17;

ул. Овручская, 17;

ул. Дегтяревская, 9;

ул. Мельникова, 7

ул. Печенежская, 9;

ул. Лукьяновская — Соляная (склон)

ул. Багговутовская, 27;

ул. Мурашко, 6;

проспект Победы, 8;

ул. Златоустовская, 14;

ул. Шолуденко, 31-а;

ул. Борщаговская, 10-а;

ул. В. Василевской, 13/1;

проспект Брест-Литовский, 6/10;

ул. Старокиевская, 26−27;

ул. Туполева, 18-е;

ул. Блюхера, 12-а;

ул. Блюхера, 7

ул. Вознесенский спуск, 23−25;

ул. Кудрявская, 49;

ул. Сечевых Стрельцов, 24-б;

ул. Пимоненко, 12;

ул. Баумана, 20-а;

ул. Муромская, 9;

ул. Стеценко, 1.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому выгул собак потенциально опасных пород можно будет осуществлять исключительно лицам, достигшим 18-летнего возраста и не старше 60 лет, при наличии на животном ошейника, поводка и намордника.