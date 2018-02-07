Пышнотелая кузина Беллы и Джиджи Хадид снялась в рекламе нижнего белья (фото)

Кузина знаменитых американских супермоделей Беллы и Джиджи Хадид решила пойти по стопам своих звездных родственниц. 19-летняя Йоанн ван дер Херик, подписавшая контракт с модельным агентством IMG, снялась в рекламной кампании британской сети универмагов Debenhams. Йоанн, модель размера «плюс-сайз» (plus-size), рекламировала новую коллекцию нижнего дамского белья.

Ван дер Херик, обладающая в отличие от двоюродных сестер пышными формами, гордится тем, что ее снимки не были отретушированы или обработаны в фотошопе. На некоторых фото видны даже следы растяжек на коже.

Девушка говорит, что сначала испытывала комплексы из-за своей фигуры. Однако, потом подумала, что могла бы принести пользу обществу, пропагандируя красоту женщин с соблазнительными изгибами. «Красота — не в размерах. Вы идеальны такими, какими есть», — считает она.

У голландской модели уже много фанатов в соцсетях.

Йоанн — дочь голландского бизнесмена Лео ван дер Херика, брата Йоланды Фостер-Хадид (в девичестве ван дер Херик) — матери Беллы и Джиджи Хадид. 54-летняя Йоланда некогда сама была моделью.

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Белла и Джиджи