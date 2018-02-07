Частное высшее образование в Украине: проблемы и перспективы

Высшее образование в значительной степени определяет динамику развития общества, ведет к повышению производительности труда, что, по логике вещей, должно проявляться в увеличении не только индивидуального дохода работников, но и общих экономических показателей государства. В современных условиях стремительного роста потока информации, требующего постоянного изменения содержания образовательного процесса, особую популярность приобретают частные учебные заведения. Ведь именно они оперативно реагируют на запросы общества в получении новых перспективных специальностей, демонстрируют гибкость и индивидуальный подход в обучении, формируют среду неравнодушных преподавателей и студентов, способных действовать самостоятельно и мыслить нестандартно.

В 1990-е в Украине в результате демократизации общества и внедрения рыночных отношений открылись многочисленные частные академии, университеты и институты. В частности, с 1995 года в нашей стране было создано 64 частных высших учебных заведений, и впоследствии их количество выросло вдвое. По данным кандидата экономических наук Татьяны Власюк, максимального уровня доля студентов в частных вузах достигла в 2005 году (почти 15%), но с 2010-го данный показатель начал медленно сокращаться.

Причиной является как уменьшение количества поступающих в результате ухудшения демографической ситуации в стране, так и политика Министерства образования и науки, ориентированная на различные преференции государственным и коммунальным вузам. При этом следует заметить, что согласно законодательству государственные и частные высшие учебные заведения имеют равные права, а выпускники получают дипломы государственного образца, которые де-юре дают возможность продолжать обучение за рубежом.

Среди причин, приведших к сокращению частных вузов, специалисты также называют аннексию Крыма и временную оккупацию отдельных районов Донбасса, политику иностранных учебных заведений, которые существенно снижают цены на обучение, и случаи мошенничества в сфере отечественного коммерческого образования.

Еще два года назад государственные и частные вузы Польши вдвое снизили цену на обучение для молодежи из других стран. Таким образом во многих польских институтах обучение, например, по специальности «журналистика» стало обходиться украинцам в 1000 евро (раньше было 2000 евро). «Это дешевле, чем в некоторых киевских вузах. Кроме того, дипломы польских вузов котируются во всей Европе. А работа в местной библиотеке позволяет оплачивать общежитие», — рассказывает Алексей из Тернополя, студент популярной частной Краковской академии имени Моджевского.

Если в 2009 году в польских университетах учились около 3000 украинцев, сегодня эта цифра превышает 10 000. Не исключено, что так соседнее государство пытается решить проблему оттока отечественных студентов, которые в последнее время отдают предпочтение обучению в Германии и Англии.

Как бы там ни было, но, по мнению кандидата политических наук, доцента КНУ им. Тараса Шевченко Валерия Гончарука, главная проблема многих частных украинских вузов — невостребованность их дипломов на рынке труда и неоднократные случаи афер и мошенничества.

«Некоторые коммерческие вузы вообще имеют только одну комнату в подвале, при этом выдают дипломы и рассказывают, что они являются составной частью едва ли не Оксфордского университета. Однако их выпускники даже не могут устроиться на работу. Ценность дипломов некоторых частных вузов близка к нулю. Например, сегодня почти каждый вуз выпускает юристов. Но студентов только пяти государственных вузов, окончивших юридический факультет, берут на работу. К тому же отдельные скандалы вокруг коммерческого образования не добавляют популярности этой сфере. Достаточно вспомнить историю 2014 года, когда студенты Киевского университета культуры и искусств вдруг узнали, что учатся в частном вузе, у которого отобрали лицензию, поскольку ректор создал его на базе государственного учебного заведения», — рассказывает Валерий Гончарук.

Еще один существенный удар по репутации частного образования в нашей стране, по мнению экспертов, был нанесен в результате скандала вокруг Университета развития человека «Украина», который в течение последних 5 лет (именно столько существует рейтинг), по данным сайта «Освита.ua», не поднимался выше 160 места в национальном рейтинге высших учебных заведений (в целом в рейтинге 200 позиций).

В октябре 2017 года Киевская местная прокуратура № 9 направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей вышеупомянутого вуза по факту присвоения 700 тысяч гривен государственных средств, выделенных на обучение детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Впрочем, университет «Украина» уже долгое время находится в эпицентре скандалов и судебных разбирательств. Напомним, что этот вуз из-за непогашенной задолженности перед кредиторами потерял все имущество, вследствие чего студенты, которые уже оплатили обучение, рискуют остаться на улице без дипломов о высшем образовании. К тому же из состава соучредителей вуза вышла Киевская городская госадминистрация, свернув специализированную программу «Турбота». Однако университет «Украина», несмотря на то что данные события могут привести к полному его краху, продолжает набор абитуриентов.

По предыдущему опыту банкротств частных вузов известно, что опека над студентами, выброшенными на улицу, возлагается на государство. Но не стоит рассчитывать, что в данной ситуации право на высшее образование будет гарантировано. Скорее всего, люди не только потеряют уплаченные деньги, а и вынуждены будут начать учебный процесс заново.

Таким образом, на сегодняшний день показатели, характеризующие состояние частного высшего образования в Украине, к сожалению, имеют тенденцию к ухудшению. Лишь немногие частные вузы составляют достойную конкуренцию государственным учебным заведениям. И в этом парадокс ситуации. Ведь, по идее, частные учебные заведения должны стать носителями новейших методик обучения, современных образовательных моделей и тому подобного. Но таких вузов — единицы, которые только подтверждают печальное правило. В основном частные вузы — конторы по производству дипломов сомнительного качества, совершенно не гарантирующие своим студентам беспроблемное обучение и дальнейшее трудоустройство. Еще одним доказательством этого является свертывание целевых программ сотрудничества органов власти (центральной и местной) с частными учебными заведениями.