Первые британцы были чернокожими с голубыми глазами (фото)

Ученые воссоздали облик одного из древнейших жителей на территории современной Великобритании. Выяснилось, что он был чернокожим и с курчавыми темными волосами. Но при этом — с голубыми глазами.

«По сегодняшним стандартам его назвали бы черным», — говорят проводившие исследование ученые Университетского колледжа Лондона и Музея естественной истории, для которых это стало сюрпризом. По их мнению, белый цвет кожи у обитателей британских островов появился позже, чем предполагали ранее.

Специалисты провели анализ ДНК и реконструкцию останков умершего около 10 тысяч лет назад так называемого «Человека из Чеддера», скелет которого нашли в 1903 году близ деревни Чеддер в английском графстве Соммерсет. Он является старейшим из всех найденных в Великобритании. И, как считают ученые, приходится предком одного из каждых десяти современных британцев.

Британский телеканал Channel 4 представил документальный фильм о первых обитателях Британии.