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Украинский самолет "Руслан" участвовал в подготовке запуска «марсианской» ракеты

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 10:00 67

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Украинские «Авиалинии Антонова» приняли непосредственное участие в подготовке первого тестового запуска ракеты Falcon Heavy в США. Украинская сторона предоставила самолет Ан-124−100 «Руслан» для перевозки составляющих ракеты. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет, как украинский «Руслан».

Как сообщает посольство Украины в США в январе украинский самолет преодолел 3613 км и обеспечил своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал.

Напомним, 6 февраля американская компания «SpaceX» успешно осуществила запуск Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США).

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