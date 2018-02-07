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Раненный военный

Один из раненных на Донбассе воинов находится в тяжелом состоянии

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 10:16 84

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Украинские военнослужащие, получившие ранения в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе, госпитализированы. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай.

По его словам, двое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск в Донецкой области, один — в Луганской. Кроме того, на Луганщине один военнослужащий получил боевое травмирование.

«Все наши защитники были оперативно доставлены в военные госпитали, где им предоставляется необходимый объем медицинской помощи. Один из наших защитников находится в тяжелом состоянии», — сказал Лабай в комментарии телеканалу «112 Украина».

Он также отметил, что по состоянию на 9 часов утра обстрелы со стороны оккупантов не зафиксированы.

Как сообщалось ранее, 6 февраля террористы совершили 14 обстрелов позиций украинских военнослужащих.

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