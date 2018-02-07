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В Олимпийском поселке подняли флаг Украины (фото, видео)

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

07.02.2018 10:25 134

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В Олимпийской деревне южнокорейского Пхенчхана состоялась торжественная церемония поднятия флага Украины, сообщает НОК Украины. Это традиционное мероприятие, проводимое перед официальным открытием Игр, символизирует готовность команды к Олимпиаде.

В церемонии поднятия флага приняли участие спортсмены и тренеры нашей олимпийской сборной во главе с председателем НОК Украины Сергеем Бубкой. Мероприятие посетил также мэр Олимпийской деревни, олимпийский чемпион, член Международного олимпийского комитета Ю Сын Мин.

олимпиада

олимпиада

Церемония сопровождалась корейской музыкой и современными танцами. Также нашим олимпийцам было предложено примерить традиционные корейские маски.

олимпиада

олимпиада

В память о событии мэр олимпийской деревни обменялся сувенирами с Сергеем Бубкой и шефом миссии украинской делегации на зимних Олимпиадах, призером Игр-2000 Анной Сорокиной.

По окончании церемонии Сергей Бубка и Анна Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.

олимпиада

Напомню, что Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Честь Украины в Играх в Южной Корее будут отстаивать 33 спортсмена.

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