В Олимпийском поселке подняли флаг Украины (фото, видео)

В Олимпийской деревне южнокорейского Пхенчхана состоялась торжественная церемония поднятия флага Украины, сообщает НОК Украины. Это традиционное мероприятие, проводимое перед официальным открытием Игр, символизирует готовность команды к Олимпиаде.

В церемонии поднятия флага приняли участие спортсмены и тренеры нашей олимпийской сборной во главе с председателем НОК Украины Сергеем Бубкой. Мероприятие посетил также мэр Олимпийской деревни, олимпийский чемпион, член Международного олимпийского комитета Ю Сын Мин.

Церемония сопровождалась корейской музыкой и современными танцами. Также нашим олимпийцам было предложено примерить традиционные корейские маски.

В память о событии мэр олимпийской деревни обменялся сувенирами с Сергеем Бубкой и шефом миссии украинской делегации на зимних Олимпиадах, призером Игр-2000 Анной Сорокиной.

По окончании церемонии Сергей Бубка и Анна Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.

Напомню, что Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Честь Украины в Играх в Южной Корее будут отстаивать 33 спортсмена.