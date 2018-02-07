Слепой британец, который панически боится собак, получил в поводыри лошадь (фото)

Слепой Мохаммед Салим Пател, который с детства панически боится собак, стал первым в истории жителем Великобритании, которому дали в поводыри специально обученную лошадь.

23-летнему Мохаммеду, проживающему в городе Блэкберн, будет помогать восьмимесячная мини-лошадка по кличке Дигби, высота которой сейчас — всего около 61 сантиметра. Позже она еще немного подрастет.

Как сообщает издание Lancashire Telegraph, Дигби вырастила и выдрессировала тренер Кэти Смит. Она научила ее не только указывать дорогу хозяину, но даже вынимать белье из стиральной машины и мыть полы, орудуя шваброй. Дигби умеет также самостоятельно ходить в туалет.

Сейчас лошадка, которая выросла на ферме, привыкает к большому городу, гуляя по улицам с Мохаммедом и Кэти.

Кэти тренирует еще восемь лошадок. В США лошади-поводыри стали популярны уже некоторое время назад. Лошади по сравнению с собаками живут дольше — до 40−45 лет, что является их большим преимуществом.