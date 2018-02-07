С бывшего главного милиционера одесского рынка «7-й километр» сняли судимость

Малиновский районный суд Одессы снял судимость с бывшего начальника отдела милиции на одесском рынке «7 километр», владельца ресторана «Пекин» в Николаеве Сергея Маслова.

Как сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2013 года Малиновский районный суд Одессы приговорил подполковника Сергея Маслова к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Так завершилась более чем двухлетняя — с момента задержания в начале ноября 2010 года — криминальная эпопея главного милиционера одного из крупнейших промтоварных рынков страны. Вместе с Масловым в 2010-м были задержаны двое его подчиненных. Они также были осуждены — на пять лет и два года тюремного заключения соответственно.

Напомним, 4 ноября 2010 года сотрудники СБУ совместно со службой внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины задержали при получении очередной взятки в размере 4,4 тысячи долларов начальника отдела милиции на промышленном рынке «7-й километр». Указанную сумму он получил от гражданина Турции — одного из предпринимателей, работающих на рынке. Как сообщали тогда в СБУ, «для беспрепятственного ведения бизнеса каждый владелец торговой точки (в основном иностранцы), а их на рынке более 10 тысяч — ежемесячно платил от 100 до 500 долларов «откупных». У задержанных подозреваемых изъяли вещественные доказательства — пачки с мечеными (надписью «хабар») банкнотами. Во время обыска служебного кабинета и жилища главного подозреваемого нашли еще около 165 тысяч долларов. По данным спецслужбы, общая сумма подношений ежемесячно достигала миллиона долларов.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в особо крупных размерах»). Печерский районный суд Киева постановил перевезти троих задержанных в столицу под стражей, на время следствия. Затем последовал судебный вердикт с запретом после отбывания срока в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Апелляционный суд Одесской области изменил наказание на четыре года лишения свободы. В августе 2013 года Маслов был условно досрочно освобожден и, с учетом «конфискации имущества», стал владельцем ресторана. Нынче тот же суд решил удовлетворить ходатайство Маслова и вовсе снять с него судимость.