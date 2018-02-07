Канадские ученые выяснили, что из атмосферы на нас постоянно сыплется неимоверное количество вирусов

Канадские ученые пришли к выводу, что в нижних слоях атмосферы находятся миллионы вирусов, которые постоянно падают с неба на землю. «Ежедневно на одном квадратном метре поверхности над планетарным пограничным слоем накапливается 800 миллионов вирусов. Это примерно по 25 вирусов на каждого жителя Канады», — говорит вирусолог Кертис Саттл. Планетарным пограничным слоем называют нижнюю часть атмосферы, которая взаимодействует с поверхностью суши и моря. Его толщина составляет примерно 1−3 километра.

Специалисты Университета Британской Колумбии полагают, что вирусы попадают в атмосферу, смешиваясь с пылью над сушей и частицами соли над морем. В ходе исследования, как пишет издание Science Alert, ученые установили два сборника для аэрозолей над планетарным пограничным слоем в горах Сьерра-Невада на Пиренейском полуострове, на высоте 2,5−3 тысячи километров. Оказалось, что ежедневно в сборник попадают миллионы бактерий и миллиарды вирусов. При этом скорость осаждения вирусов многократно (в от 9 до 461 раз) превышала скорость осаждения бактерий.

«Вирусный дождь» отчасти объясняет, каким образом практически идентичные вирусы оказываются в весьма отдаленных друг от друга географических локациях — они путешествуют по атмосфере.