"Укрзалізниця" начала продавать электронные билеты на региональные поезда

С сегодняшнего дня, 7 февраля, «Укрзалізниця» расширила список поездов, на которые билеты можно приобрести через Интернет. Если ранее такие билеты продавались только на популярные поезда, то теперь услуга доступна для большинства региональных поездов, например, на поезда Киев — Фастов, Коростень — Житомир.

Как сообщил и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов, купленный электронный билет не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычный — проводники обеспечены мобильными терминалами контроля. Предъявить билет можно в распечатанном виде или на экране гаджета.

Напомним, услуга покупки электронных билетов в будущем распространится и на международные поезда. В прошлом месяце «Укрзалізниця» разрешила расплачиваться платежными карточками за билеты в международных кассах.

