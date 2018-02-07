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пасе

Украина в ПАСЕ заявит о нелегитимности выборов в России

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 10:59 64

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Во время ближайших заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы и НАТО украинская делегация планирует поднять вопрос нелегитимности президентских выборов России в Крыму, заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

«Накануне выборов президента РФ на оккупированном полуострове происходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно выбирать президента России на украинской территории», — цитирует народного депутата Украины УНИАН.

Напомним, выборы на пост президента в России состоятся 18 марта — в день, когда РФ аннексировала украинский Крым. Более того, российские массмедиа сообщают, что нынешний президент РФ может проголосовать на выборах именно в оккупированном Севастополе, а не в Москве, как это обычно происходило.

Как сообщали fakty.ua, в назидание Путину площадь перед посольством России в Вашингтоне переименуют в честь убитого оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

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