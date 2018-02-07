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Пожары

Суточная статистика гибнущих в огне граждан ужасает, — ГСЧС

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 11:08 53

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За неполные полтора месяца 2017 года в Украине в пожарах погибли более 300 человек. При этом, как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, «суточная статистика погибших в огне ужасает» — только 6 февраля пожары унесли жизни сразу 11 человек.

Так, в Черкасской области произошло шесть пожаров, жертвами которых стали четыре человека (в частности, женщина 1935 года рождения, которая нарушила правила эксплуатации бытовых приборов, а также мужчина 1981 года рождения, который курил в помещении).

Кроме того, пожары со смертельным исходом зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях и в Киеве.

«В целом показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет 311 и 165 человек соответственно», — отмечают в ГСЧС.

Спасатели указывают, что зимой количество трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Связано это с тем, что граждане отапливают дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях, перегружают электросети и используют неисправные обогреватели и другие бытовые приборы.

Напомним, 1 февраля в Киеве, у станции метро «Лукьяновская», горел цветочный киоск. А 3 февраля пожар произошел в детском корпусе столичной психиатрической больницы им. Павлова.

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