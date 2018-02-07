«Шахтер» перед возвращением из Эмиратов одолел вице-чемпиона Швеции

В среду, 7 февраля, донецкий «Шахтер» провел последнюю пробу сил на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Соперником команды Паулу Фонсеки в рамках Dubai Cup стал АИК, в составе которого четверть века назад становился чемпионом Швеции наш прославленный форвард Вадим Евтушенко.

Встречу со скандинавами, начало которой местный арбитр задержал на 15 минут из-за отсутствия… угловых флажков, горняки провели номинально основным составом и обыграли вице-чемпиона Швеции — 2:0 (Марлос, 47, Феррейра, 90+2). Как и накануне, за действиями кандидатов в национальную команду с трибуны наблюдал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Отмечу, что на 53-й минуте арбитр за умышленную грубость показал вторую в матче желтую карточку новоиспеченному украинцу Марлосу, и «Шахтер» доигрывал встречу в меньшинстве.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард (Петряк, 46), Феррейра.

На 7 февраля у «оранжево-черных» запланировано возвращение в Киев. Напомню, что 16 февраля «Шахтер» в рамках чемпионата Украины встретится с «Черноморцем», а 21-го проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» (обе встречи состоятся в Харькове).

Ранее fakty.ua сообщали, что «Шахтер» в ОАЭ уступил команде Фабио Капелло.