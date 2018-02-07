"Историческая правда не устанавливается законами", — Климкин прокомментировал польский "закон о бандеризме"

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что утвержденный в Польше скандальный закон не поможет государству в сохранении исторической правды.

«Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут», — считает Климкин.

Со своей стороны, глава МИД Украины объяснил, что намерен отстаивать правду.

«Я всегда буду говорить правду. Уважать тех, кто это заслужил. Осуждать тех, кто себя опозорил. Неважно — своих или чужих. Безразлично — в Варшаве, Киеве или другом месте», — объяснил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал поправки к закону о польском Институте национальной памяти. Поправки в Польше неофициально называются «законом о запрете бандеризма» и вводят уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков.