"Историческая правда не устанавливается законами", — Климкин прокомментировал польский "закон о бандеризме"
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что утвержденный в Польше скандальный закон не поможет государству в сохранении исторической правды.
«Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут», — считает Климкин.
Со своей стороны, глава МИД Украины объяснил, что намерен отстаивать правду.
«Я всегда буду говорить правду. Уважать тех, кто это заслужил. Осуждать тех, кто себя опозорил. Неважно — своих или чужих. Безразлично — в Варшаве, Киеве или другом месте», — объяснил он.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал поправки к закону о польском Институте национальной памяти. Поправки в Польше неофициально называются «законом о запрете бандеризма» и вводят уголовную ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов» против поляков.
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