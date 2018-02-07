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Жебривский сообщил о новые данные о состоянии пострадавших в Красногоровке детей

Жебривский сообщил новые данные о состоянии пострадавших в Красногоровке детей

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 11:32 95

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Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что пострадавшим от взрыва в Красногоровке детям предоставляется вся необходимая помощь.

«Состояние старшей девочки удовлетворительное. Мальчика прооперировали наши врачи, он остается в областной травматологической больнице, состояние его здоровья — средней степени тяжести. Самая маленькая девочка в тяжелом состоянии, сейчас решается вопрос о транспортировке ее в Днепр», — сообщил в Facebook руководитель области.

Ранее сообщалось, что эвакуация в Днепр невозможна — ребенок был нетранспортабелен.

Как сообщали fakty.ua, 6 февраля в Красногоровке от взрыва неизвестного предмета пострадали трое детей 14, 9 и 3 лет.

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