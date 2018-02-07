С начала недели Нацбанк повысил курс гривни к доллару на 43 копейки

Гривня продолжает укрепляться относительно основных валют. Так, на 7 февраля Национальный банк установил стоимость доллара на уровне 27 грн 46 коп. Таким образом, с начала недели гривня подорожала на 43 коп. На межбанке в среду, 7 февраля, торги проходят в диапазоне 27,39—27,42 грн за доллар — минус 45 коп. по сравнению с показателями начала месяца.

В обменных пунктах стоимость доллара изменилась не так существенно, хотя и тут заметно снижение цен: покупка — 27,32—27,35 грн, продажа — 27,49—27,60 грн.

— Во вторник, 6 февраля, на межбанке произошло самое крупное с начала 2018 года укрепление гривни, — отмечает начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Доллар продавали все, и его курс рухнул сразу на 30 копеек. Вечером торги остановились в рамках 27,38−27,42 гривни. Как и ожидалось, под покупку гривневых облигаций внутреннего государственного займа доллары продавали иностранные инвесторы, которые принимали участие в аукционе Минфина. Наши экспортеры также реализовывали доллары, причем не только обязательные 50 процентов выручки, но и свободную часть, поскольку нуждались в гривне. Вот так совпало. Бизнес покупал доллары неактивно, ожидая, когда котировки опустятся максимально.

Каким будет курс доллара в ближайшие дни, зависит от того, завершили ли иностранные инвесторы покупку украинских облигаций внутреннего займа.

— Доллар может еще подешеветь, если иностранцы будут торговать на вторичном рынке и продавать под это валюту в больших объемах, — предполагает Юрий Гриненко. — Но все же думаю, что продаж, подобных тем, что были 6 февраля, мы уже не увидим. Поэтому курс доллара закрепится в пределах 27,35−27,45 гривни.

Официальный курс евро с прошлой недели снизился на 98 копеек — с 34,84 грн до 33,86 грн. Но на межбанке 7 февраля торги по евро проходят в пределах 33,79—33,82 грн (укрепление на 94 коп.). В обменных пунктах стоимость евро зафиксировалась на отметках: покупка — 34,01—34,10 грн, продажа — 34,15—34,18 грн. Снижение стоимости евро на украинском отечественном рынке финансисты связывают с мировыми тенденциями. Курс евро относительно доллара на основных международных биржах начал опускаться еще на прошлой неделе после публикации оптимистических данных об увеличении количества рабочих мест на рынке труда в США.

Что касается нашего валютного рынка, то специалисты единогласно отмечают, что зимний пик высокой стоимости доллара и евро был пройден в конце января. В феврале и весной гривня будет стабильной, а к лету даже может подорожать.

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