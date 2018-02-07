На парламент давят: «Верните необлагаемый импорт на 500 евро в день!»

В ближайшие дни на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики парламентарии могут согласовать и передать в Верховную Раду проект закона народного депутата А. Антонищука, который может помешать активной борьбе с контрабандными схемами в Украине.

Речь идет об отмене поправок в Налоговый кодекс, вступивших в силу с 1 января, ограничивающих схему ввоза контрабандных товаров с помощью так называемых «пиджаков». То есть людей, которые пешим ходом проносят в Украину иностранные товары для продажи, не оплачивая при этом ни пошлины, ни налог на добавленную стоимость. С помощью контрабандных схем организаторы недоплачивают в бюджет до 70 миллиардов гривен в год, что практически равно годовому военному бюджету страны.

Новация, стартовавшая с начала года, значительно удорожает деятельность контрабандистов, ведь теперь товаров на суму 500 евро без пошлины можно провезти только в том случае, если человек был за границей больше суток и пересекает границу не чаще одного раза в течении 72 часов. Поэтому на нескольких пунктах пропуска украинско-польской границы с начала января регулярно проводятся перекрытия дорог. С начала года таких акций состоялось уже три, последняя из которых — в субботу, 3 февраля.

По данным ряда региональных СМИ, в этот день на пункте пропуска Рава-Руська активисты прибыли на протест централизовано на автобусах, по прибытию записывались, а затем передавали данные организатору блокирования границы. Ближе сфотографировать список не удалось, однако журналисты не исключают, что в нём люди оставляли свои фамилии и контактные данные для последующего расчёта. Один из организаторов акции Виктор Пехник, помощник народного депутата Владимира Парасюка, отказался показать списки, но сказал, что это сбор подписей под обращением к парламентариям для отмены так называемой «нормы 24 часов», которая вступила в силу с 1 января 2018 года и существенно усложняет торговлю для жителей приграничных территорий.



Накануне организаторы анонсировали, что будут блокировать проезд до позднего вечера, однако, как сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области, уже в 15:00 люди разошлись и движение было восстановлено. «Как только столичные ТВ-камеры разъехались — протест быстро закончился», — сообщают очевидцы.

Напомним, до вступления в силу новых правил жители приграничных территорий выстраивались в огромные очереди по обе стороны границы с целью беспошлинного провоза товаров, предназначенных для коммерческого использования. Партии товара для перевоза через границу дробились под норму в 500 евро, а на территории Украины вновь собирались в фуры и перевозились в любую точку страны для дальнейшей продажи с дополнительной маржой, которая по некоторым данным достигает 40% за счет не уплаченных налогов и возмещения tax free.

После принятия новых норм эта схема практически прекратилась. Ведь теперь каждый гражданин может пронести через границу вдесятеро меньше товаров. Что и стало причиной так называемого «бунта контрабандистов».