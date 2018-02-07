Мы не можем гарантировать безопасность украинским исследователям в Польше, — УИНП

В Украинском институте национальной памяти (УИНП) заявили, что украинско-польский форум историков не сможет работать в прежнем формате. Это связанно с принятием в Польше «антибандеровских» законодательных норм.

В институте напоминают, что с 2015 года состоялось пять заседаний (дважды в год, поочередно в Украине и Польше) с участием историков обеих стран. А дискуссии, хоть и эмоциональные, были конструктивными и полезными для понимания прошлого.

«Принятие в Польше нового закона об Институте национальной памяти, предусматривающего в том числе и уголовную ответственность за отрицание „преступлений украинских националистов 1925—1950 гг.“, существенно сужает пространство для дискуссий и диалога, — заявляют в УИНП. — Мы не можем гарантировать соблюдение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их нахождения на территории соседнего государства».

Украинский институт национальной памяти предложил польским коллегам продолжить исторические дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого.

«Уверены, что дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков. Ведь именно взвешенный профессиональный разговор, а не громкие политические заявления, являются одной из основ для взаимопонимания между народами», — резюмируют в УИНП.

Тем временем в Польше надеются, что принятие закона о «бандеризме» не станет препятствием для визита вице-премьер-министра Украины Павла Розенко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, передает УНН.

«Представитель Польши во время встречи с депутатами сказал, что польская сторона ожидает, что, несмотря на принятие законов, диалог будет продолжаться, и что 16 февраля украинский вице-премьер Розенко поедет на переговоры, которые будут касаться культурных и исторических вопросов. Вопреки тому, что было принято польскими Сенатом и Сеймом», — сообщила народный депутат.

Как сообщали fakty.ua, глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя новую редакцию польского закона об Институте национальной памяти, заявил, что историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами.