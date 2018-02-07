Верховная Рада не дала заблокировать большую распродажу госимущества

В Верховной Раде не нашлось голосов, чтобы заблокировать закон о приватизации. Предложение отменить закон поддержали только 11 депутатов.

Закон о приватизации был принят 18 января 2018 года. Украина планирует выручить от приватизации государственного имущества 21 млрд грн. В принятом законе есть механизмы предотвращения случаев, когда в приватизации участвуют «грязные деньги». Также документ ограничивает участие в приватизации компаний страны-агрессора и лиц, фигурирующих в санкционных списках.