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Верховная Рада не дала заблокировать большую распродажу госимущества

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 12:06 85

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В Верховной Раде не нашлось голосов, чтобы заблокировать закон о приватизации. Предложение отменить закон поддержали только 11 депутатов.

Закон о приватизации был принят 18 января 2018 года. Украина планирует выручить от приватизации государственного имущества 21 млрд грн. В принятом законе есть механизмы предотвращения случаев, когда в приватизации участвуют «грязные деньги». Также документ ограничивает участие в приватизации компаний страны-агрессора и лиц, фигурирующих в санкционных списках.

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