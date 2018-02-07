Блок Меркель договорился с социал-демократами о создании коалиционного правительства

В Германии лидеры блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз) фактически согласовали коалиционный договор с социал-демократами о создании нового правительства. Остается урегулировать лишь незначительные разногласия.

Как сообщает DW.com, участникам переговоров удалось договориться о распределении министерских постов. Так, по информации СМИ, от блока Меркель будут назначены министры экономики и обороны, а от СДПГ — министр внутренних дел. Также, возможно, представитель Социал-демократической партии Германии возглавит и министерство иностранных дел.

Переговоры в Берлине длятся со времени выборов, произошедших в сентябре прошлого года. Сторонам с большим трудом удалось договориться по таким темам, как беженцы, а также политика в сфере здравоохранение и на рынке труда. Канцлер ФРГ призывала все стороны к «болезненным компромиссам». Период политической нестабильности в стране ослабил позиции Германии в Европе и поставил под сомнение пребывание Меркель на должности канцлера.