Сына нардепа проверяют на причастность к серии разбоев, - правоохранители (обновлено)

О передаче в суд обвинительного акта в отношении двух несовершеннолетних, один из которых оказался сыном народного депутата, сообщила столичная полиция. Подростки были задержаны в ноябре прошлого года во время нападения на магазин в Оболонском районе Киева. Подросткам грозит до 12 лет лишения свободы. Однако нардеп Олег Ляшко заявил, что следствие недостаточно полно расследовало это дело, «упустив» из него серию разбоев. Якобы — чтобы сын депутата смог получить условный срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», двое в балаклавах ворвались вечером в магазин и, угрожая присутствовавшим пистолетом, забрали из кассы около 2500 гривен. Одного из нападавших смогли задержать мужчины-покупатели. Другого, убежавшего с деньгами, полицейские вскоре задержали у автостанции «Полесье».

Один из налетчиков оказался сыном народного депутата Игоря Попова. Подростку 14 лет. Его сообщник на год старше. У них изъяли стартовый пистолет с патронами. Детям было объявлено подозрение в разбое с проникновением в помещение, их поместили под круглосуточный домашний арест.

Вскоре Попов-старший написал в Facebook, что его сын попал в дурную компанию и совершил серьезное правонарушение. Вину за то, что недостаточно хорошо воспитал его, народный депутат взял на себя, попросив за это прощения у потерпевших, родных и общества. После чего в СМИ появилась информация из соцсетей, свидетельствующая об участии Попова- младшего в сообществах, пропагандирующих национальную рознь и насилие на расовой почве.

Олег Ляшко, партийный руководитель Игоря Попова, призвал того добровольно сложить депутатский мандат. Объяснив при этом, что исключить Попова из фракции не может, поскольку тогда она станет слишком малочисленной и потеряет статус фракции. В ответ Попов пересел подальше от соратников по партии.

На своих аккаунтах в Facebook и YouTube Олег Ляшко разместил заявления, что Попов сумел «договориться» со следствием, чтобы его сыну не инкриминировали все совершенные тем преступления — чтобы подросток смог отделаться условным сроком. «По моей информации, следствие доказало причастность сына Попова и его подельников к 6 эпизодам. Там есть отпечатки пальцев, показания свидетелей, вещественные доказательства. Но в суд дело пошло лишь по одному эпизоду», — заявил нардеп, сообщив, что лично видел эти доказательства. Ляшко обратился к генпрокурору с требованием взять это дело под контроль.

По данным «ФАКТОВ», речь идет о нескольких разбойных нападениях в Оболонском районе. Все они произошли в ноябре прошлого года. 5 ноября пострадал магазин «Мир пива» — перед рассветом трое неизвестных с закрытыми шарфами лицами, угрожая продавцу пистолетом и автоматом, вынесли из магазина 2500 гривен. Остальные пять разбоев, включая инкриминируемый Попову-младшему и его сообщнику Владиславу Ч., несколько отличались от первого и были совершены 21—26 ноября с 8 до 10 часов вечера по одному сценарию: двое парней в балаклавах врывались в продуктовый магазин и, угрожая пистолетом, забирали деньги из кассы. Добыча составляла от 500 до 7100 гривен.

Во время следствия пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец отмечала: «Подозреваемые сотрудничают со следствием в пределах обвинения в нападении на магазин на Оболони. Причастны ли они к совершению аналогичных преступлений, будет выяснять следствие». Комментируя заявление Ляшко, Надежда Максимец сообщила «ФАКТАМ», что доказан только один эпизод, материалы по которому и переданы в суд. О других эпизодах следствие прокуратуру не информировало. 29 января подозреваемым продлен круглосуточный домашний арест. Слушания будут проходить в закрытом режиме, поскольку подсудимые — несовершеннолетние.

Пока нет доказательств причастности Попова-младшего к другим преступлениям и у проводившей досудебное расследование полиции. Как рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полицейского главка Киева Оксана Блищик, если бы были веские доказательства участия подозреваемых в других эпизодах, их расследование объединили бы в одно производство. В то же время следствие проверяет подростков и на причастность к ряду других преступлений. Уголовные производства по ним являются «фактовыми» — подозрения в них пока не объявлены никому.

По данным источника «ФАКТОВ», полиция в настоящее время расследует шесть нераскрытых разбоев в Оболонском районе столицы. Они аналогичны тому, при совершении которого были задержаны Попов-младший и Владислав Ч. Кроме указанных выше, это еще и нападение на продуктовый магазин 7 ноября. Там также двое в балаклавах, угрожая пистолетом, потребовали от продавщицы отдать кассу. Но женщина сказала, что уже нажала тревожную кнопку, и налетчики убежали.

Полученная в ходе расследования информация указывает на возможную связь как минимум двух из этих преступлений с тем, материалы по которому уже переданы в суд. Так, когда кинологи пустили собаку по следу нападавших на «Море пива», та привела к дому, в котором живет Попов. Там след был потерян. А зафиксированный на видео зеленый свитер, в котором был один из налетчиков, очень похож на такой же, найденный у Владислава Ч.

Эти же люди фигурируют и в материалах по нападению на продуктовый магазин на улице Зои Гайдай, из которого унесли 7100 гривен. На пачке сигарет в магазине был обнаружен отпечаток пальца Попова. А одна из свидетелей указала, что Попов и Ч. были рядом с этим магазином за несколько минут до нападения на него. Она опознала подростков по фотографиям.