Защитников Песок обстреляли из танка, гранатометов и пулеметов, есть раненые

С начала суток, 7 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе продолжили использовать запрещенное вооружение для обстрела украинских позиций. Их атаки привели к ранению одного воина АТО. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Луганском направлении захватчики утром грубо нарушили режим перемирия в районе Новозвановки, Луганского и Троицкого, открыв огонь из 120 мм минометов. Кроме того, уже из миномета 82 мм были обстреляны укрепления сил АТО у Попасной.

На Донецком направлении захватчики в течение часа обстреливали из танка, гранатометов разных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты у Песок, а гранатометы и пулеметы применили на приморском участке нашей обороны у Широкиного.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования нарушили «режим тишины» девять раз.

Напомним, на заседании 7 февраля Кабмин откорректировал перечень подконтрольных Украине населенных пунктов в зоне АТО.