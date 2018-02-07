Защитников Песок обстреляли из танка, гранатометов и пулеметов, есть раненые
С начала суток, 7 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе продолжили использовать запрещенное вооружение для обстрела украинских позиций. Их атаки привели к ранению одного воина АТО. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На Луганском направлении захватчики утром грубо нарушили режим перемирия в районе Новозвановки, Луганского и Троицкого, открыв огонь из 120 мм минометов. Кроме того, уже из миномета 82 мм были обстреляны укрепления сил АТО у Попасной.
На Донецком направлении захватчики в течение часа обстреливали из танка, гранатометов разных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты у Песок, а гранатометы и пулеметы применили на приморском участке нашей обороны у Широкиного.
Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования нарушили «режим тишины» девять раз.
Напомним, на заседании 7 февраля Кабмин откорректировал перечень подконтрольных Украине населенных пунктов в зоне АТО.
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