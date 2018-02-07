При болезнях печени человек обычно жалуется на усталость, слабость, снижение аппетита

Эти симптомы возникают, когда в организме накапливаются токсины

Многие люди после праздников жалуются, что в правом подреберье ощущается тяжесть. Неудивительно, ведь печени пришлось хорошо потрудиться.

— Если человек часто ест тяжелую жирную и жареную пищу, то в печеночной ткани могут накапливаться жировые клетки, — объясняет врач-гастроэнтеролог высшей категории, ассистент кафедры внутренней медицины стоматологического факультета Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Надежда Долгая. — Людей с диагнозом жировой гепатоз, или стеатогепатоз, становится все больше. Следующая стадия — стеатогепатит, при котором в печени появляется еще и воспалительный процесс.

Жировая болезнь печени бывает алкогольной и неалкогольной. В первом случае поражение печени возникает из-за чрезмерного употребления спиртного (более 40 граммов этанола в сутки для мужчин и 20 граммов — для женщин). Во втором — клетки печени становятся менее чувствительными к гормону инсулину (это называется инсулинорезистентность). Неалкогольная жировая болезнь печени часто сопровождает другие недуги — сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, вызывая ускоренное накопление жировых клеток.

— Какие признаки жировой болезни печени?

— Коварная печень долго не дает ярких специфических симптомов. Обычно человек жалуется на усталость, слабость, снижение аппетита, плохое настроение. Начинаем обследовать, и видим, что печень за счет жировых клеток увеличена, печеночные пробы повышены.

— Как очистить печень от жира?

— Вернуть ее в прежнее состояние сложно, а вот попробовать остановить болезнь можно и нужно. Но волшебной таблетки, которая избавила бы от внутреннего (висцерального) жира нет. Человеку с неалкогольной жировой болезнью печени, у которого печеночные пробы в норме, нужно придерживаться диеты — налегать на продукты, богатые растительной клетчаткой (а это овощи и фрукты), пить много жидкости. Также следует как можно больше двигаться: в день рекомендуется делать восемь—десять тысяч шагов.

— Можно ли пить кофе?

— Кофе — замечательный напиток, и если он не вызывает неприятных ощущений, то одна-две небольшие чашки в день не навредят. Важно пить натуральный кофе, можно с добавлением молока или сливок. Однако крепкий кофе, как и чай, мы не рекомендуем тем, кто страдает язвенной или рефлюксной болезнью, эрозивным гастритом. Эти напитки нужно исключить хотя бы на время обострения. Также поменьше пить кофе следует тем, у кого повышено давление.