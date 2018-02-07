Выйдя под залог, муж с женой ограбили еще более десятка квартир (фото)

Полиция Чернигова задержала на горячем домушников, которые успели ограбить более десятка квартир в городе. Как рассказал «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Черниговского областного главка Нацполиции Украины Сергей Брыль, в городской отдел полиции стали поступать заявления о квартирных кражах. Всех их объединяло довольно профессиональное исполнение — злоумышленники проникали в чужое жилье с помощью отмычек либо подобрав ключи. Выносили воры из квартир все самое ценное, но негабаритное — деньги, ювелирные изделия, компьютерную технику, дорогие куртки и шубы.

Правоохранителям удалось установить, что к совершению квартирных краж может быть причастна супружеская пара из Харькова и их местный сообщник. Все они постоянно принимают наркотики и ранее уже были судимы за различные преступления.

«Оперативники криминальной полиции Чернигова получили информацию, что группа пошла на очередное „дело“. Когда же правоохранители прибыли на указанное место, то застигли воров на горячем — они как раз выносили сумки с ценными вещи из обворованной квартиры на десятом этаже одного из высотных домов Чернигова. При осмотре у задержанных изъяли не только похищенные ценности, но также набор ключей и отмычек, которыми злоумышленники вскрывали двери. А во время санкционированного обыска по месту временного проживания в Чернигове харьковских „гастролеров“ обнаружили часть ранее похищенных вещей. Сейчас устанавливаются места, куда злоумышленники успели сбыть другую часть похищенного», — отметил Сергей Брыль.

Уже в отделении полиции, куда доставили задержанных, выяснилось, что супружеская пара харьковчан успела «засветиться» в городе Славутич (Киевская область). Там их тоже задержали во время совершения квартирной кражи. Однако, как стало известно «ФАКТАМ», суд выпустил супругов под залог в 53 тысячи гривен с каждого. Видимо, харьковчане решили возместить ущерб и переместились на «работу» в Чернигов.

«По данным фактам начато уголовное производство по статье „Кража, совмещенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище“, которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. Правоохранителями уже установлена причастность задержанных к совершению более 10 квартирных краж в Чернигове, которыми нанесен ущерб на полмиллиона гривен. Эта цифра не окончательная, так как число совершенных преступлений может быть больше. Сейчас все трое задержанных находятся в изоляторе временного содержания, с ними работают следователи, которые проверяют их на причастность к подобным преступлениям в других областях», — добавил начальник пресс-службы.

Как сообщали ранее fakty.ua, на Киевщине полиция задержала серийного угонщика, специализировавшегося на угоне элитных иномарок с еврономерами.

Фото пресс-службы Черниговского областного главка Нацполиции Украины