Стала известна дата прибытия в Киев миссии МВФ

Команда экспертов Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Киев на следующей неделе. Цель визита — технические переговоры с представителями власти. Об этом заявил постоянный Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, которого цитирует УНН.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических переговоров с представителями власти Украины», — сказал глава представительства.

Напомним, ранее финансист озвучил в качестве условий для возобновления финансирования Украины со стороны Фонда приведение розничных цен на газ к рыночному уровню, а также принятие закона об Антикоррупционном суде.

Люнгман также призвал украинские власти к осторожности в вопросе дальнейшего повышения зарплат.

Тем временем Нацбанк продолжает расходовать средства валютных резервов на погашение предыдущих долгов перед МВФ.