Стала известна дата прибытия в Киев миссии МВФ
Команда экспертов Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Киев на следующей неделе. Цель визита — технические переговоры с представителями власти. Об этом заявил постоянный Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, которого цитирует УНН.
«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических переговоров с представителями власти Украины», — сказал глава представительства.
Напомним, ранее финансист озвучил в качестве условий для возобновления финансирования Украины со стороны Фонда приведение розничных цен на газ к рыночному уровню, а также принятие закона об Антикоррупционном суде.
Люнгман также призвал украинские власти к осторожности в вопросе дальнейшего повышения зарплат.
Тем временем Нацбанк продолжает расходовать средства валютных резервов на погашение предыдущих долгов перед МВФ.
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