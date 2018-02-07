Суд санкционировал заочное расследование преступлений Януковича против Евромайдана (обновлено)

Печерский районный суд Киева на заседании 7 февраля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о проведении специального (заочного) расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Решение, не подлежащее обжалованию, огласила судья Светлана Шапутько, сообщает Интерфакс-Украина.

Генеральная прокуратура подозревает Януковича в организации умышленных убийств на Евромайдане 19−20 февраля 2014 года и теракта 20 февраля на улице Институтской.

Кроме Януковича, процедура специального (заочного) досудебного расследования будет применена к действиям экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

Согласно сообщению пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган в в Facebook, в отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего замминистра МВД Виктора Ратушняка и бывшего заместителя начальника — начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве Петра Федчука — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

Напомним, еще одно дело против Януковича — о его государственной измене — в настоящее время рассматривается в Оболонском районном суде Киева.