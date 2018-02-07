Киевское «Динамо» на сборе в Испании победило четвертый клуб китайской суперлиги (видео)
Киевское «Динамо», которое проводит второй этап подготовки в Испании, провело в среду, 7 февраля, очередной контрольный матч. Оппонентом подопечных Александра Хацкевича стал китайский клуб «Хэбей Чайна Форчун», занявший в прошлом чемпионате страны четвертое место.
Эту команду тренирует бывший наставник «Реала» и «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини, а ее цвета защищают такие футбольные знаменитости, как камерунец Жервиньо (экс-игрок «Арсенала» и «Ромы»), аргентинцы Эсекьель Лавесси («Наполи» и «ПСЖ») и Хавьер Максерано («Барселона»), а также бразилец Эрнанес («Лацио», «Интер», «Ювентус»).
Встреча завершилась победой киевского «Динамо», которую «бело-синим» принесли точные удары футболистов, вышедших на замену, — 2:1 (Цыганков, 57, Мораес, 84, с пенальти — Эрнанес, 20).
«Динамо»: Рудько, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шепелев, Морозюк (Вербич, 72), Шапаренко (Смирный, 90+1), Гонсалес (Цыганков, 46), Гармаш, Беседин (Мораес, 64).
Восьмого февраля динамовцы сыграют с еще одним представителем Поднебесной — клубом «Тяньцзинь Теда».
Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» на сборе в Испании проиграло венгерской «Академии Пушкаша».
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