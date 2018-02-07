За пропавшую в Киеве студентку потребовали выкуп

За пропавшую в Киеве 18-летнюю студентку Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаеву попросили выкуп. Сообщение с требованием выслать деньги получил глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов, который занимается поисками девушки. Мукаддас Насырлаева пропала еще 30 января 2018 года. В 17:00 зашла в метро на станцию «Политехнический институт» — и с тех пор девушку никто не видел.

Сообщение от человека, потребовавшего выкуп, Ровшанбек получил в соцсети Facebook. Некий Антон Голик написал: «Підеш в поліцію, дівчина постраждає, хочеш її почути, готуй гроші». Когда Ровшанбек попросил незнакомца прислать фотографии девушки, тот категорически отказался и написал свои условия: «Ти переводиш на мій номер 1000 гривень, потім я тобі даю 10 хвилин поговорити. Після того ти мені переводиш ще 1000 гривень, потім я тобі скажу суму, яку ти вже будеш передавати моєму другу».

Сообщения с требованием выкупа

- Все это я, разумеется, передал в полицию, — рассказал «ФАКТАМ» Ровшанбек Розметов. — Когда я получил это письмо, решил, что за Мукаддас действительно требуют выкуп. Но теперь думаю, что, возможно, это мошенники, которые решили нажиться на чужой беде.

— С момента исчезновения девушки прошло больше недели. Что на данный момент известно?

- К сожалению, практически ничего. У Мукаддас ни с кем не было конфликтов, угроз ей тоже не поступало. Скромная девушка, хорошо училась. Уже проверили ее однокурсников, людей, с которыми она переписывалась в соцсетях. Мукаддас зашла в метро — и пропала. Девушка жила в доме на Машиностроительной улице — там она вместе с двоюродной сестрой снимала смарт-квартиру. Родители Мукаддас живут в Туркмении, но отец сейчас приехал в Киев.

Последний, кто общался с Мукаддас накануне ее исчезновения — заместитель декана факультета. Они обсуждали миграционные вопросы, Мукаддас не успевала продлить срок пребывания в Украине. Но, насколько мне известно, этот вопрос решили. Она вышла из университета примерно без пяти пять. Ее телефон разрядился.

Один человек сообщил в «Фейсбуке», что видел, как девушка, очень похожая на Мукаддас, на Машиностроительной улице села в Hyundai с прибалтийскими номерами. Мы установили это авто, но девушку не нашли. Еще была информация, что ее видели в «Сильпо» в торговом центре «Аркадия». Но когда мы с отцом Мукаддас посмотрели записи с камер видеонаблюдения, поняли, что это была не она.

Ровшанбек Розметов рассказал об еще одном странном обстоятельстве.

- Мукаддас — уже второй бесследно исчезнувший студент Национального медицинского университета имени Богомольца, — говорит Ровшанбек Розметов. — Еще 4 января исчез 25-летний интерн Дмитрий Вытыщенко. Он, как и Мукаддас, вышел из здания университета на проспекте Победы. Пошел в сторону метро «Шулявка» и исчез.

- Они с Мукаддас могли быть знакомы?

- Не думаю. Мукаддас — первокурсница, а Дмитрий уже учился в интернатуре. Но все это выглядит очень странно: два студента одного и того же вуза пропадают при одних и тех же обстоятельствах с разницей в несколько недель.

Исчезнувший Дмитрий Вытыщенко

«ФАКТЫ» попытались выяснить, кто такой Антон Голик, потребовавший выкуп за освобождение пропавшей девушки. На его страничке в Facebook всего одна фотография, на которой изображен молодой человек в камуфляже с пистолетом в руках. В графе «место работы» указано «Лейтенант в компании «Черниговский областной военный комиссариат». «ФАКТЫ» отправили ему письмо, но он пока не ответил.

Тем временем Ровшанбек Розметов сообщил приметы пропавшей девушки: «Черные волнистые волосы средней длины (были собраны в хвостик), глаза карие, смуглая, на правой руке между мизинцем и безымянным пальцем родинка 0,5 см. Была одета: зеленая куртка с капюшоном с розовым искусственным мехом, туника салатового цвета, черные брюки в обтяжку, серьги каффы серебреного цвета, черные короткие сапоги со шнурками. С собой был рюкзак черного цвета с белой надписью Еverlast, два паспорта (внутренний и заграничный) гражданина Туркменистана, а также студенческий билет». Всех, кто что-то знает о местонахождении девушки, просят обращаться по телефонам: 096 687 09 55 (Александр) или 102.