"Нафтогаз" надеется на теплую погоду и не планирует покупать газ в ближайшее время
«Нафтогаз Украины» считает, что сегодняшних запасов газа в подземных газохранилищах Украины хватит до конца отопительного сезона, если сохранится благоприятная погода.
Об этом пресс-служба «Нафтогаза» написала в Twitter компании.
«Если погода будет такая, как мы рассчитываем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа», — процитировала пресс-служба руководителя компании Андрея Коболева.
По его словам, «Нафтогаз» в ближайшее время не планирует возобновлять закупку газа на европейском рынке и поставками газа в Украину сейчас занимаются исключительно частные компании.
Напомним, ранее правительство решило продлить до 1 марта 2018 года срок приема заявок от потенциальных партнеров совместного управления газотранспортной системой (ГТС) Украины.
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