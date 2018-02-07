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Андрей Коболев

"Нафтогаз" надеется на теплую погоду и не планирует покупать газ в ближайшее время

Инф. «ФАКТОВ»

07.02.2018 20:02 47

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«Нафтогаз Украины» считает, что сегодняшних запасов газа в подземных газохранилищах Украины хватит до конца отопительного сезона, если сохранится благоприятная погода.

Об этом пресс-служба «Нафтогаза» написала в Twitter компании.

«Если погода будет такая, как мы рассчитываем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа», — процитировала пресс-служба руководителя компании Андрея Коболева.

По его словам, «Нафтогаз» в ближайшее время не планирует возобновлять закупку газа на европейском рынке и поставками газа в Украину сейчас занимаются исключительно частные компании.

Напомним, ранее правительство решило продлить до 1 марта 2018 года срок приема заявок от потенциальных партнеров совместного управления газотранспортной системой (ГТС) Украины.

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