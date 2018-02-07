"Нафтогаз" надеется на теплую погоду и не планирует покупать газ в ближайшее время

«Нафтогаз Украины» считает, что сегодняшних запасов газа в подземных газохранилищах Украины хватит до конца отопительного сезона, если сохранится благоприятная погода.

Об этом пресс-служба «Нафтогаза» написала в Twitter компании.

«Если погода будет такая, как мы рассчитываем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в подземных хранилищах газа», — процитировала пресс-служба руководителя компании Андрея Коболева.

А. Коболєв: «Якщо погода буде така, як ми очікуємо, то ми вийдемо в проміжку між 8 і 9 млрд куб. газу в ПСГ». Зараз поставками газу в Україну займаються виключно приватні компанії. «Ми такої потреби не бачимо, у нас є достатні запаси, які ми купували ще влітку за хорошою ціною» pic.twitter.com/INYUYRKgZh — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 7 февраля 2018 г.

По его словам, «Нафтогаз» в ближайшее время не планирует возобновлять закупку газа на европейском рынке и поставками газа в Украину сейчас занимаются исключительно частные компании.

Напомним, ранее правительство решило продлить до 1 марта 2018 года срок приема заявок от потенциальных партнеров совместного управления газотранспортной системой (ГТС) Украины.

