Пациентов по году удерживали в подпольной наркоклинике в Харькове (фото)

В Немышлянском районе Харькова правоохранители выявили частный дом, в котором удерживали невольников. Три десятка мужчин и женщин были освобождены в среду, 7 февраля. Невольники рассказали, что их похитили в разное время и пичкали какими-то медпрепаратами, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик. В рамках какого расследования вышли на дом с невольниками, правоохранители не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Расположенный в частном секторе двухэтажный особняк обнесен высоким забором. На окнах установлены решетки, входная дверь была постоянно заперта, а внутри помещения круглосуточно дежурили охранники. Освобожденные (мужчины и женщины 25—45 лет) рассказали, что их хватали на улицах Харькова и других городов и привозили сюда. После чего отбирали документы, телефоны и другие личные вещи кроме одежды. Им сообщали, что будут лечить от наркозависимости, и заставляли принимать какие-то препараты. Многие из невольников содержались здесь больше года и их ни разу не выпускали во двор.

Медикаменты, изъятые в ходе обыска в подпольной нарколечебнице, направлены на экспертизу. По факту похищения людей и незаконного лишения свободы открыто уголовное производство. Есть ли задержанные в его рамках, правоохранители не сообщают, ссылаясь на то, что пока идут первоочередные следственные действия.

Между тем, в интернете можно найти множество объявлений о лечении наркомании, алкоголизма, игорной и других зависимостей. Такие услуги предоставляют и несколько «клиник» в Харькове. Большинство из них в качестве контактов указывает только электронную почту и номера мобильных телефонов. Зато предлагают, среди прочего, «принудительное лечение», «доставку пациентов из любых областей Украины» и «анонимность заказчика».

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Броварах под Киевом раскрыли очередной подпольный центр реабилитации после бегства из него алкоголика.

Фото пресс-службы прокуратуры Харьковской области