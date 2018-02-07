В Шотландии автомобилисты спасли детеныша тюленя, который выполз на шоссе (фото)

В среду, 7 февраля, британские СМИ сообщили о том, как жители графстве Абердиншир на северо-востоке Шотландии спасли детеныша тюленя, который пытался переползти через дорогу.

Шоссе находится примерно в километре от воды. По всей видимости, тюлененок, возраст которого составляет примерно 4−5 недель, вылез на берег во время прилива, а когда начался отлив, не успел забраться обратно в море. После этого малыш растерялся и пополз в поисках воды в другую сторону.

Тюлененка увидела местная жительница, которая везла на машине своего ребенка из школы домой. «Водители на встречной полосе вдруг начали сигналить мне фарами. Некоторые даже махали руками. Все они старались привлечь мое внимание к чему-то, что было на шоссе на моей полосе. Сначала я не могла понять, что происходит. Потом увидела что-то на дороге и затормозила. А когда вышла из машины, заметила детеныша тюленя!» — рассказала женщина BBC.

Она подогнала свою машину ближе к малышу и включила аварийку. За ней ехала ее знакомая. Вторая женщина поставила свой автомобиль на другой стороне дороги. Так они перегородили движение. Образовалась большая пробка, но люди не ругались.

Одна женщина не давала тюлененку уползти, сдерживая его с помощью коврика из машины. Другая принялась звонить в полицию и общество защиты животных.

Первыми приехали полицейские. Они отгородили щитами тюлененка, после чего движение на шоссе возобновилось.

Прибывшие волонтеры определили, что малыш здоров. Он только повредил ласты, которые не предназначены для передвижения по твердым поверхностям. Тюлененка отвезли в итоге в ветеринарную клинику. После того, как ему подлечат ласты, детеныша отпустят на волю.