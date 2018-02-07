Артем Кравец забил дебютный гол за турецкий клуб (видео)

В четвертьфинале Кубка Турции жребий свел клубы трех украинских легионеров. В первой встрече «Акхисар», цвета которого защищает бывший форвард «Шахтера» и «Днепра» Евгений Селезнев, обыграл «Кайсериспор» наших Александра Кучера и Артема Кравца (1:0).

Повела в счете команда Селезнева (после его голевой передачи пяткой) и в выездном поединке. Но вскоре Артем Кравец отметил дебют в стартовом составе «Кайсериспора» точным ударом головой. До финального свистка команды еще раз обменялись голами (2:2), и по сумме двух встреч в полуфинал Кубка Турции вышел «Акхисар» Евгения Селезнева.

Добавлю, что защитник сборной Украины Александр Кучер провел всю встречу на скамейке запасных «Кайсериспора».

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Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» в Испании обыграло китайский клуб.