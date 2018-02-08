Оказался лишним: в Николаеве женщина убила третьего ребенка (фото)

В среду, 7 февраля, в полицию Заводского района Николаева позвонила жительница города и сообщила, что обнаружила в мусорном контейнере мертвого младенца. Инцидент произошел возле жилого дома по улице Крылова.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на место прибыла следственно-оперативная группа, кинологи и патрульные полицейские. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело ребенка, обнаружил признаки насильственной смерти. Для установления окончательной причины смерти, тело младенца направили на судмедэкспертизу.

Потребовалось всего несколько часов, чтобы найти и задержать мать ребенка, который, как выяснилось, был новорожденным.

— Работники уголовного розыска и ювенальной превенции (криминальная полиция по делам детей. — Авт.) задержали 30-летнюю женщину, которая ночью родила мальчика, убила и выбросила тело младенца в ближайший от дома контейнер для мусора, — рассказала сотрудник отдела коммуникации полиции области Инна Парфенова.

Подробности случившегося следствие пока не сообщает, следственно-оперативная группа продолжает работу.

Примечательно, что по данному факту начато уголовное производство не по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающей до пяти лет тюрьмы, а по более тяжкой — «Умышленное убийство». Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Как стало известно «ФАКТАМ», у подозреваемой есть двое детей — 4 и 6 лет. Третьего ребенка, который оказался «лишним», женщина родила в ночь на 7 февраля на балконе, пока другие дети спали. Убийство, по предварительным данным, совершено с особой жестокостью. Найти горе-мать удалось при помощи кинолога со служебной овчаркой.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Херсонщине многодетную мать-детоубийцу посадили на пять лет.